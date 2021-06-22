В Якутске ввели особый противопожарный режим

ТАСС, 22 июня. Особый противопожарный режим введен в Якутске из-за сложной обстановкой с природными пожарами и аномально жаркой погодой. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперштабе Республики Саха (Якутия).

"Особый противопожарный режим установили в Якутске. До 18 июля запрещено выезжать в пригородные леса", - говорится в сообщении.

В центральных, южных и восточных районах региона установилась сухая жаркая погода, воздух прогревается до 32 градусов Цельсия.

Чрезвычайная ситуация из-за пожароопасной обстановки продолжает действовать в Нюрбинском, Томпонском, Верхневилюйском, Сунтарском районах. Чрезвычайно высокий пятый класс пожарной опасности леса сохраняется в Сунтарском, Мирнинском, Томпонском и Хангаласском районах, высокий четвертый класс пожарной опасности - в Горном, местами в Оймяконском районах и в городе Якутске.

По состоянию на утро 22 июня в регионе зарегистрировано 40 пожаров на площади более 30,6 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.