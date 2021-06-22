Познер поддержал идею вернуть телепремию ТЭФИ к старому формату

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Журналист и телеведущий Владимир Познер поддержал идею о возвращении к прежнему формату проведения Национальной телевизионной премии ТЭФИ, при этом понимая под этим, в частности, передачу решения организационных вопросов Академии российского телевидения.

Накануне председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой сообщил, что Национальная телевизионная премия ТЭФИ может быть объединена с другими премиями, проводимыми Фондом "Академия российского телевидения", к весне 2022 года. По его мнению, "не может быть 20 тыс. премий ТЭФИ" и надо создать такую одну, вернуться к старому формату.

"Надо вернуться к старому формату. Это давно понятно. А старый формат - это Академия российского телевидения, которая, собственно говоря, решает все вопросы", - заявил ТАСС Познер, который является основателем и первым президентом Академии российского телевидения.

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий.

В свою очередь президент Фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов в беседе с ТАСС сообщил, что такая идея обсуждается. "Дело не в формате, а в том, чтобы это соответствовало потребностям индустрии на сегодняшний день. Да, такая тема обсуждается, но сказать, что это серьезно на сегодняшний день я не могу. К счастью, у организаций одни те и же учредители, поэтому, если они сочтут, что это разумно, это будет сделано", - сказал Акопов.

Фондом также организованы такие проекты, как "Студенческий ТЭФИ", "ТЭФИ-Регион", "ТЭФИ - Летопись Победы", "ТЭФИ-Kids".