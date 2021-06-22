Власти Камчатки разрешили проведение выпускных вечеров в школах в очном формате

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня. /ТАСС/. Выпускные вечера в школах Камчатки пройдут в обычном формате, но с учетом социального дистанцирования. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Солодов, сообщается на сайте краевого правительства во вторник.

"Согласно постановлению губернатора, проведение торжественной части выпускных вечеров в школах и профучилищах должно быть проведено с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Основная часть торжеств состоится 25, 26 и 27 июня", - говорится в сообщении.

В этом году в Камчатском крае насчитывается более 1 500 выпускников 11 классов, студентов выпускных групп учреждений профобразования - свыше 1 600 человек. В 2020 году выпускные вечера на Камчатке в традиционном формате из-за пандемии не проводились.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 14,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 14 тыс. пациентов выздоровели, 238 умерли. Прививку первым компонентом вакцины в регионе сделали около 37 тыс. человек.