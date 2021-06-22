На Ямале темп вакцинации от коронавируса вырос вдвое с начала июня

ТАСС, 22 июня.Темпы вакцинации населения от коронавируса за последние три недели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличились в два раза. Сейчас в регионе привиты 40% жителей, подлежащих вакцинации, сообщили в пресс-службе правительства округа во вторник.

"На Ямале вдвое увеличился темп вакцинации. Сейчас в день прививаются около двух тыс. человек, в начале июня прививку ставили чуть больше одной тыс. человек в день. <...> На сегодняшний день привилось более 95 тыс. ямальцев и почти 81 тыс. человек уже получили второй компонент. На Ямале поставили прививку 40 % населения, подлежащего вакцинации", - говорится в сообщении с уточнением, что сейчас в регионе работают 75 пунктов вакцинации, один - круглосуточно.

В пресс-службе отметили, что также возрастает и число заразившихся коронавирусом. Так, за последнюю неделю число новых случаев выросло почти вдвое. По данным на 21 июня, на Ямале выявили 37 новых заражений, неделю назад - 24. В связи с этим в регионе вводят новые ограничения, а также разворачивают дополнительные койки, за последние две недели - почти 100 единиц.

В ЯНАО действует режим повышенной готовности из-за пандемии, его продлили до 31 августа. Также вновь ввели ограничения на работу общепита, проведение развлекательных и зрелищных мероприятий. С начала пандемии в регионе выявили почти 40 тыс. случаев коронавируса.