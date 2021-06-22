Матвиенко: сила духа нашего народа обеспечила Победу в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сила духа советского народа обеспечила Победу в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"Мне кажется, что самое главное, что обеспечило Победу, - это сила духа нашего народа. Это те человеческие качества поколений наших отцов и дедов, уникальное человеческое качество, которое тогда проявилось. Сила духа тогда позволила устоять, не позволила рухнуть", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, за счет чего СССР удалось победить в Великой Отечественной войне.

"Именно в первые годы [войны] сила духа смогла переломить это вероломное и очень быстрое наступление. <...> Великая Победа, которую завоевали наши деды, прадеды, наши отцы, доказала, что сила духа сильнее любой брони", - добавила она. "Они боролись за свою землю, свои дома, защищали свои семьи и своих детей, они боролись за правду. Именно это, на мой взгляд, было решающим фактором, что именно наша страна одержала Победу в этой страшной войне", - сказала она.

Она также отметила, что в начале войны государственная система смогла "отреагировать на чрезвычайную ситуацию", перевести экономику на военные рельсы, провести эвакуацию предприятий на восток. "Сейчас даже трудно понять, как это было сделано в кратчайшие сроки. Вся промышленность начала выпускать танки, самолеты, другое оружие и заниматься обеспечением тыла наших войск", - напомнила она.

Матвиенко подчеркнула, что нужно всегда помнить о подвиге советских воинов. "Мы всегда должны помнить об этом подвиге, не забывать его, чтобы никто не смел посягать на нашу Победу, потому что именно благодаря Красной армии, именно благодаря нашему народу была одержана Победа над нацизмом, враг был разгромлен, Третий рейх пал. Именно Советский Союз освободил Европу и мир от нацизма", - заключила она.