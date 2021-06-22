В России из-за коронавируса за сутки умерли 546 человек. Это максимум с 11 февраля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 546 против 440 днем ранее и оказалось максимальным с 11 февраля. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего из-за заболевания, по данным штаба, в стране умерли 130 347 человек. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,44%.

За сутки умерли 82 человека в Санкт-Петербурге, 22 - в Нижегородской области, 21 - в Республике Бурятия, 17 - в Свердловской области, по 15 в Ульяновской области и Пермском крае.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 715 против 17 378 днем ранее, до 5 350 919.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 11 117, что стало максимумом с 20 марта.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,4% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 872 пациента в Санкт-Петербурге, 181 в Воронежской области, 161 в Свердловской области, 156 в Забайкальском крае, 141 в Ростовской области.