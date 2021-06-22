Шойгу заявил, что основной состав ВС России привит от коронавируса

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Основной состав Вооруженных сил России привит от коронавируса, вакцинировано более 900 тыс. человек, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.

"Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тыс. вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях", - сказал министр.

Он добавил, что речь идет о Силах специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации. "После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей", - добавил он.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день, единственные, по кому в вооруженных силах продолжается работа по вакцинации, - призывники весеннего призыва.

Министр заслушал доклады командующих группировками войск (сил) за рубежом по статусу вакцинации военнослужащих. Как отметил, в частности, командующий войсками в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, санитарно-эпидемиологическая обстановка в войсках России в республике стабильная. "Проведена стопроцентная вакцинация личного состава. В результате чего сформирован коллективный иммунитет. Заболевших новой коронавирусной инфекцией нет", - сказал он.

По словам командующего миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, миротворцы на сегодняшний день привиты от коронавируса также на 100%, в контингенте также создан коллективный иммунитет. Стопроцентная вакцинация проведена на авиабазе Кант в Киргизии.