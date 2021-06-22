ЕК подписала контракт с Moderna на поставку еще 150 млн доз вакцины

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подписала дополнительный контракт с компанией Moderna на поставку еще 150 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

"Сегодня мы гарантировали [получение] 150 млн дополнительных доз вакцины Moderna", - написала она в Twitter.

В свою очередь представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер пояснил на брифинге в Брюсселе, что речь идет о "дополнении к контракту с Moderna", по которому "вакцина может быть поставлена с 3-го квартала 2021 года до 2022 года".