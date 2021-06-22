Делегация Забайкалья почтила память защитников Клетского плацдарма в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Митинг памяти защитников Клетского плацдарма в хуторе Логовский Перекопского сельского поселения Клетского района Волгоградской области состоялся во вторник с участием делегации Забайкальского края, в состав которой вошли родственники погибших бойцов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В День памяти и скорби на мемориале и возле братской могилы, где захоронены погибшие во время боев на Клетском плацдарме в 1942 году бойцы и командиры Красной Армии, собрались представители власти двух регионов, правнуки и другие родственники погибших. Они ранее обратились к волгоградцам с инициативой увековечить на гранитных плитах имена забайкальцев. В числе тех, кто приехал в Волгоградскую область, - Валентина Никифорова, дядя которой, Андрей Нефедьев, покоится в братской могиле среди шестерых своих земляков.

"У каждой семьи есть свой ветеран, свой герой. Пока мы будем о них помнить, рассказывать своим детям и внукам - будет жива память о великом подвиге нашей страны и ее жителей в годы Великой Отечественной", - цитирует пресс-служба замправительства Забайкальского края Инну Щеглову, которая поблагодарила руководство Волгоградской области за поддержку инициативы хуторян.

Траурный митинг провели под аккомпанемент оркестра Волгоградского военного гарнизона. После минуты молчания участники возложили цветы и венки. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты Почетного караула.

В братской могиле в хуторе Логовский захоронены 522 бойца и командира Красной Армии, из них 220 - забайкальцы. Самый первый памятник возвели в 1948 году. В 1981 году старое кирпичное сооружение было заменено на четырехгранную гранитную стелу, где на лицевой части высечены слова "Вечная слава героям. 1942", а также пятиконечная звезда в обрамлении лавровой гирлянды. По информации облкомитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, работы по реконструкции мемориала на братской могиле провели в рамках проекта "Историческая память".

О боях

С июля по ноябрь 1942 года Клетский район стал местом кровопролитных боев: здесь проходила главная полоса обороны советских войск на подходе к Сталинграду. От исхода противостояния зависел результат битвы на Волге. Для прикрытия Сталинградского направления сюда перебросили различные воинские подразделения Красной Армии, в том числе 321-я стрелковую дивизию, сформированную из уроженцев Читинской области, Бурятии и Якутии.

Воины 321-й стрелковой (Сибирской) дивизии, сражавшиеся на донской земле с 5 августа 1942 года, вместе с другими подразделениями Красной Армии проявляли невероятное мужество и героизм. В тяжелейших, кровопролитных, оборонительных сражениях они остановили врага и удерживали позиции вплоть до 19 ноября - начала контрнаступления советских войск.