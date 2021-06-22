Рособрнадзор сообщил, что в 2021 году ЕГЭ по математике и физике сдали лучше, чем в 2020-м

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Выпускники школ сдали единые государственные экзамены (ЕГЭ) по математике и физике в 2021 году немного лучше, чем в прошлом, при этом средний балл по истории незначительно снизился, сообщила во вторник пресс-служба Рособрнадзора.

"Предварительные результаты ЕГЭ по профильной математике, физике и истории сопоставимы с результатами 2020 и 2019 годов, математику и физику в этом году участники ЕГЭ сдали немного лучше, чем в прошлом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕГЭ по профильной математике сдавали почти 366 тыс. человек, средний тестовый балл по этому предмету составил 55,1, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 1,2 балла. 31 тыс. участников получили по этому предмету от 81 до 100 баллов, максимальный результат в 100 баллов получили 504 человека. Количество участников, не преодолевших минимальную границу в 27 баллов, составило 7,6%, что на 1,3 п. п. меньше, чем в прошлом году. ЕГЭ по физике сдавали более 128 тыс. человек, средний тестовый балл по этому предмету составил 55,1, увеличившись на 0,5 по сравнению с прошлогодним результатом. Высокие баллы по физике в этом году набрали около 12,5 тыс. человек, стобалльный результат показали 430 участников. Не преодолели минимальную границу в 36 баллов около 6,5% участников.

ЕГЭ по истории сдавали почти 100 тыс. участников, средний тестовый балл по этому предмету составил 54,9, что незначительно ниже прошлогоднего результата. Количество высокобалльников по истории в 2021 году - более 11 тыс. человек, стобалльников - 366. Минимальную границу в 32 тестовых балла не преодолели 7,4% участников, что на 0,2 п. п. меньше, чем годом ранее.