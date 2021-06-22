Федеральные детские центры РФ зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгли во вторник воспитанники Международного детского центра "Артек" и Всероссийских детских центров "Океан" и "Смена". Об этом говорится в сообщении Министерства просвещения РФ.

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"Акция "Огненные картины войны" объединила ребят из разных регионов страны, к ней присоединились Международный детский центр "Артек", Всероссийские детские центры "Океан" и "Смена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Международном детском центре "Артек", который расположен в Крыму, дети вспомнили подвиг партизана Вити Коробкова, его портрет выложили из морской гальки на знаковом месте центра - на Соловьёвской поляне. Кроме того, участники смены зажгли более 2,5 тыс. свечей и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Также на пирсе Всероссийского детского центра "Океан", который расположен в Приморском крае, появился портрет самого юного Героя Советского Союза - Валентина Котика, а в детском центре "Смена" в Анапе зажгли свечи у памятника Героям Советского Союза.

Также в пресс-службе отметили, что во всех четырех федеральных детских центрах - "Артеке", "Орленке", "Смене" и "Океане" также пройдут тематические мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Акция "Огненные картины войны" с 2020 года. В прошлом году в ней приняли участие 15 городов, в 2021-м к ней присоединились 128 городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Акция реализуется движением "Волонтеры Победы" и партией "Единая Россия" при поддержке Минпросвещения России, Росмолодежи и Роспатриотцентра.

День памяти и скорби

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.