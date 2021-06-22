Почти половина россиян предпочли бы скидку в кафе по сертификату вакцинации

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Почти половина россиян выбрали бы в качестве стимулирующих акций по сертификату вакцинации от коронавируса скидки в кафе, а более 40% предпочли бы билеты в театр или музей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф .

"Первое место по популярности (47-48,5% голосов в зависимости от площадки) досталось скидке в кафе по сертификату вакцинированного, на втором месте - бесплатное посещение музеев или театров для привитых (41-43,6% голосов). На третьем оказался розыгрыш денежных призов (36-39%)", - сказали в пресс-службе портала.

Участники опроса могли выбрать не более трех пунктов в качестве предпочтительного поощрения за прохождение вакцинации. Среди предложенных - бесплатное посещение музеев или театров, розыгрыш денежных призов, скидка в кафе по QR-коду сертификата о вакцинации или при заселении в гостиницу при поездке в другой регион, а также маркировка кафе, магазинов и ресторанов наклейками типа "у нас привито 90% сотрудников".

Скидка в гостинице заняла четвертое место в опросе, а маркировка объектов сферы услуг наклейками о проценте привитых сотрудников - пятое. Опрос проводился среди подписчиков портала стопкоронавирус.рф в Telegram и "ВКонтакте" с 18 по 20 июня 2021 года. В нем приняли участие 5 672 человека.

Ранее власти ряда регионов объявили о различных материальных и нематериальных поощрениях для физических лиц, прошедших вакцинацию. Так, в Москве среди привившихся решили разыгрывать автомобили, а в Подмосковье - квартиру. В Магаданской и Курской областях пожилым людям, которые прошли иммунизацию, предлагают выплаты в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, в Иркутской области местные коммерсанты предоставляют им скидки на продукты, а в Адыгее привившиеся могут воспользоваться скидками при посещении спортивных объектов.

Во многих регионах предлагают дополнительные выходные - например, в Якутии это день прививки и следующий за ним. В Омске пункт вакцинации развернут на концерте филармонии под открытым небом, в Свердловской области привившиеся смогут бесплатно сходить в кино или зоопарк, а в Кировской - в цирк.