Эксперты: число самоубийств военных США в четыре раза превысило боевые потери с 2001 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Число американских военнослужащих и ветеранов, покончивших с собой после терактов в США 11 сентября 2001 года, более чем в четыре раза превысило боевые потери Пентагона во всех конфликтах за тот же период. Это отмечается в обнародованном в понедельник докладе группы исследователей из проекта Costs of War, осуществляемого совместно Университетом Брауна, который находится в Провиденсе (штат Род-Айленд), и Бостонским университетом.

"По нашим оценкам, 30 177 военнослужащих, а также ветеранов войн, которые США вели после 11 сентября 2001 года в рамках глобальной борьбы с террором, совершили суицид. Это существенно превышает число военнослужащих - 7057, погибших в данных военных операциях", - указал во вступительном слове к докладу, размещенному на сайте Университета Брауна, руководитель группы Томас Сьютт.

"Столь высокий уровень самоубийств вызван множеством факторов, связанных с участием в боевых действиях, но не только этим, - пишет он. - Среди них - высокая степень подверженности травмам, стресс, <...> продолжающийся доступ к оружию, трудности с реинтеграцией в гражданскую жизнь, возросший уровень использования в конфликтах самодельных взрывных устройств и связанный с этим рост числа черепно-мозговых травм, продолжительность военных операций и падение интереса американского общества к войнам, начатым после терактов 11 сентября".

"Высокий уровень самоубийств свидетельствует о неспособности правительства США и американского общества справиться с ущербом, нанесенным психическому здоровью военнослужащих в ходе нынешних военных конфликтов", - подчеркнул Сьютт. "В то время как мы приближаемся в 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, мы должны говорить и об ущербе психическому состоянию военнослужащих, участвовавших в глобальной войне против террора. Он перевешивает те финансовые потери, которые мы понесли от участия в этой войне".

Как отмечают исследователи, Пентагон и Министерство ветеранов США реализуют несколько программ по предотвращению самоубийств среди военнослужащих, но одним из самых действенных шагов в этом направлении стало бы "прекращение всех конфликтов, начатых после терактов 11 сентября 2001 года".