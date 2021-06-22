В Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился усилить контроль за соблюдением мер санитарной безопасности в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер на всех видах общественного транспорта, в торговле и общепите, учреждениях культуры. В рейдах и проверках задействованы сотрудники профильных комитетов и ведомств, правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В Смольном пояснили, что в метрополитене на входе в вестибюли станций наличие масок проверяют сотрудники службы транспортной безопасности и просят покинуть станцию тех, кто отказывается надеть маску. На платформах также следят за соблюдением масочного режима. В отношении нарушителей составляют протоколы. Также усилены проверки соблюдения масочного режима водителями и пассажирами наземного общественного транспорта.

"В городе усилены меры санитарной безопасности, дополнительно введен ряд ограничений. Никто не хочет, чтобы их стало еще больше. Обязательными остаются простейшие меры предосторожности - социальная дистанция, маски в общественных местах и в транспорте. Это вопрос нашей общей ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих", - привела пресс-служба слова Беглова.

Ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в торговых сетях и общепите. В них участвуют сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, Роспотребнадзора и полиции. "За 10 дней, с 11 по 21 июня, проверено 979 объектов - магазины, предприятия общепита, кинотеатры в торговых центрах, кальян-бары, лофт-пространства. Составлено 200 протоколов о нарушениях в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. 32 посетителя оштрафованы за отказ надеть маску после предупреждения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В музеях, театрах и кинотеатрах на входе посетителям измеряют температуру и проверяют наличие масок. На экскурсии записывают онлайн, билеты в театры и музеи можно приобрести бесконтактным способом. Наполняемость залов в кинотеатрах должна быть не более 50%. Сотрудники комитета по культуре выборочно проверяют соблюдение противоэпидемических мер в музеях и театрах.