Глава Рязани извинилась за то, что назвала 22 июня праздником

ТАСС, 22 июня. Глава Рязани, председатель городской думы Юлия Рокотянская принесла извинения за то, что, подводя итоги заседания депутатов, поздравила их с "наступающим праздником" 22 июня. Пост во вторник опубликован в соцсети "ВКонтакте".

21 июня, подводя итоги заседания городской думы, Юлия Рокотянская пригласила депутатов почтить память погибших в День памяти и скорби и поздравила всех с "наступающим праздником". Высказывание председателя гордумы вызвало резонанс в соцсетях и местных СМИ.

"Приношу свои искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне. Заседание думы длилось более четырех часов, накопилась усталость, что и стало причиной этой оговорки. Подчеркну, что я обращалась к коллегам-депутатам с посылом именно прийти на траурные мероприятия и почтить память наших павших героев. Великая Отечественная война отзывается болью в моем сердце, как и в сердцах миллионов наших сограждан", - написала Юлия Рокотянская на своей странице.