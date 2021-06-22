Акция "Свеча памяти" в Ростовской области прошла на Самбекских высотах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Всероссийская акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла во вторник в Ростовской области на территории музейного комплекса "Самбекские высоты", расположенного на месте одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в управлении информполитики регионального правительства.

"На территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" состоялись мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Ранним утром открылась Всероссийская акция "Свеча памяти", в которой приняли участие представители молодежных общественных объединений, региональных патриотических движений, руководители международного общественного гражданско-патриотического движения по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны "Бессмертный полк России", а также соотечественники, проживающие за рубежом", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия участникам акции была показана литературно-музыкальная композиция "Так началась война", также прошла международная видеоконференция "22 июня - трагическая дата в памяти советского народа". На связи с Самбеком были город Брест и Брестская крепость.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области, в Ростове-на-Дону также прошла церемония возложения цветов к мемориалу "Павшим воинам", приуроченная ко Дню памяти и скорби.

Музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области расположен в районе, где во время Великой Отечественной войны пролегал оборонительный рубеж Миус-фронт протяженностью в 104 км, в декабре 1941 года возведенный немецкими войсками на правом берегу реки Миус. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога. Прорыв Миус-фронта является одним из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны, советские войска потеряли в боях на этой местности более 800 тыс. человек. Линия немецкой обороны была прорвана в августе 1943 года.