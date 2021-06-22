{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Глава Коми Владимир Уйба вылечился от COVID-19

Он снова приступит к работе с 23 июня

СЫКТЫВКАР, 22 июня. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба успешно вылечился от коронавирусной инфекции и в среду приступает к работе, сообщил он во вторник вечером.

"Только что закончился осмотр моего лечащего врача. Результаты анализов сегодняшних показали, что я перестал выделять вирус и, соответственно, безопасен для окружающих, могу приступить к работе, что и сделаю с завтрашнего числа", - сообщил глава региона в видеообращении к жителям, которое он записал в больничной палате республиканской инфекционной больницы и разместил на своей странице во "ВКонтакте".

 

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Польша ввела семидневный карантин для приезжающих из Великобритании из-за штамма "Дельта"
Такие меры ранее действовали в стране только для приезжающих из Индии, Бразилии и Южной Африки
Читать полностью