Глава Коми Владимир Уйба вылечился от COVID-19

СЫКТЫВКАР, 22 июня. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба успешно вылечился от коронавирусной инфекции и в среду приступает к работе, сообщил он во вторник вечером.

"Только что закончился осмотр моего лечащего врача. Результаты анализов сегодняшних показали, что я перестал выделять вирус и, соответственно, безопасен для окружающих, могу приступить к работе, что и сделаю с завтрашнего числа", - сообщил глава региона в видеообращении к жителям, которое он записал в больничной палате республиканской инфекционной больницы и разместил на своей странице во "ВКонтакте".