Власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды для посетителей ТЦ и тренажерных залов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Москвы пока не приняли решений о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и тренажерных залов. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Пока таких решений нет, будем наблюдать", - ответил Немерюк на вопрос о вводе QR-кодов в ТЦ и тренажерных залах.

Как сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Московские рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов у вакцинированных от новой коронавирусной инфекции посетителей. Предприятия общепита, которые не выполняют эти требования, смогут работать только навынос или на доставку.