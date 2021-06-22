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В Софии открылись четыре выставки, посвященные Великой Отечественной войне

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, которая приняла участие в открытии экспозиции, отметила, что Россия будет отстаивать правду о ВОВ и бороться против любых попыток ее "переиначить и исказить"
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Описание
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова
© Игорь Ленкин/ТАСС
© Игорь Ленкин/ТАСС
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова
© Игорь Ленкин/ТАСС
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова
© Игорь Ленкин/ТАСС

СОФИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Четыре выставки, посвященные ключевым событиям Великой Отечественной войны, открылись во вторник в День памяти и скорби в Софии. Как сообщает корреспондент ТАСС, главными гостями торжественной церемонии стали российские ветераны войны, проживающие в Болгарии, - фронтовая медсестра, кавалер ордена Славы Лидия Осипова, которая встретила войну 17-летней девушкой, ветераны Игорь Завьялов, Алла Илиева, Алина Тошева и Галина Игнатова, дипломаты России, Белоруссии и Армении, представители болгарских общественных организаций.

"Для советского народа эта война стала страшным ударом, нанесенным в спину. Фашистская агрессия против нашей страны оказалась наиболее жестокой, а ее целью было не только подавление воли, не только порабощение, но и уничтожение целого народа. Война нам принесла 27 млн погибших - такую цену не платило ни одно государство мира", - отметила посол России Элеонора Митрофанова, которая приняла участие в открытии экспозиции.

Дипломат отметила, что война исковеркала судьбы миллионов людей, было выбито из жизни целое поколение молодых людей, а пожелтевшие от времени похоронки можно найти практически в каждой семье. "Россию никогда не понять, если не знать, что же пережил наш народ во время войны, какой он приобрел опыт на фронте и в тылу. Так же, не зная этого, трудно понять наше особое отношение к армии и защитникам Отечества, и осознать, откуда у нашего народа такая ненависть к войне, и откуда родилась фраза, которую так часто повторяют наши старики, а за ними молодые люди: "Лишь бы не было войны", - подчеркнула Митрофанова. Она указала, что Россия будет отстаивать правду о Великой Отечественной войне и бороться против любых попыток ее "переиначить и исказить, унизить и оскорбить память павших.

"Историю нельзя обмануть, а ее уроки нужно усваивать, особенно когда они даются такой неимоверно большой ценой. Великая Отечественная не была войной русских с немцами, это была война с нацизмом. Советские солдаты вместе с союзниками принесли народам мира и немецкому народу освобождение от "коричневой чумы". В 1945 году фашизм был повержен, но корни, которые его питали до конца не уничтожены. Они еще дают свои ядовитые всходы в разных концах планеты. Мир и по сей день не избавился от идеологий, проповедующих крайний национализм, религиозный фанатизм, идеи мирового господства", - с сожалением отметила дипломат, указав на необходимость активного распространения не мыслей о войне, а мыслей о мире.

С камерным концертом перед ветеранами и гостями церемонии выступил пианист Илья Овчинников.

Выставки о войне

Директор Российского культурно-информационного центра, где в ближайшие недели будут работать выставки, Ольга Широкова рассказала, что в работе над экспозицией "Партизанское движение Белоруссии" принял участие Государственный литературный музей республики с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, Государственным центральным музеем современной истории России и музеем Победы; Ялтинскую конференцию руководителей государств-союзников по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритания) в 1945 году и выставку "И были вместе дети и война" подготовил и представил Севастопольский военно-исторический музей-заповедник вместе с Русским клубом Софии и представительством Россотрудничества в Болгарии. В залах РКИЦ были также представлены авторские работы молодых художников, специально подготовленные к скорбной дате начала Великой Отечественной войны.

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БолгарияРоссия
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