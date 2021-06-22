В Словении почтили память павших в годы Великой Отечественной войны акцией "Свеча памяти"

ЛЮБЛЯНА, 22 июня. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти", приуроченная к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, прошла во вторник вечером в двух крупнейших городах Словении - Любляне и Мариборе. Российские дипломаты и проживающие в республике соотечественники почтили память павших и зажгли десятки свечей у мемориалов павшим воинам.

"Война стала величайшей трагедией для народов наших стран, она унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживающие раны, исковеркала судьбы нескольких поколений, - отметил первый секретарь посольства России в Словении Юрий Проскурников. - В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, сегодня по всему миру зажгутся миллионы свечей у многочисленных мемориалов".

Траурные церемонии прошли у мемориальных мест, связанных с судьбами павших на территории Словении в годы войны соотечественников. Первым из них стал памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Он был открыт на люблянском кладбище Жале во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году, 1 сентября 2019 года возле скульптурной композиции был зажжен Вечный огонь от частицы, перенесенной с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Вторым памятным местом стало здание бывшего концентрационного лагеря Stalag XVIII-D в городе Марибор. В заключении от болезней, голода и суровых условий содержания погибли более 5 тыс. советских военнопленных, они захоронены на близлежащем кладбище Побрежье. Проживающие в городе соотечественники зажгли свечи у памятной таблички возле здания бывшего лагеря.

В ходе войны королевство Югославия, в состав которого тогда входила большая часть территории нынешней Словении, было оккупировано Германией, Венгрией и Италией. Вскоре в крае развернулось мощное партизанское движение. Его возглавил Освободительный фронт, просуществовавший вплоть до освобождения страны в 1945 году Красной армией и югославскими партизанами.