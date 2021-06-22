В Бресте представили книгу "Подвиг советского народа бессмертен"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. В День памяти и скорби в Брестской крепости представлена книга "Подвиг советского народа бессмертен", изданная по инициативе и по проекту Постоянного комитета Союзного государства. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Презентация книги, выпущенной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в помещениях бывших казарм 33-го инженерно-саперного батальона, личный состав которого, как и весь гарнизон, встретил врага рано утром 22 июня 1941 года.

Издание позволяет читателю ознакомиться с новыми экспозициями Брестской крепости, посвященными героической обороне этой цитадели, которые совместно с белорусскими исследователями, научными сотрудниками музея создали петербургские реставраторы. "Уникальная работа, выполненная на высоком профессиональном уровне, была поддержана бюджетом Союзного государства. И равноправно, под одной обложкой, была представлена уникальная экспозиция музея Победы на Поклонной горе, с которой ознакомился президент России Владимир Путин в годовщину дня полного снятия блокады Ленинграда 27 января 2021 года", - рассказал Мезенцев.

Как сказал государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии, книга открывает ежегодную новую издательскую серию Постоянного комитета. "В дальнейшем будут представлены не только материалы, которые по нашему запросу будут предоставлять военно-исторические музеи России и Белоруссии. Будут публиковаться архивные материалы, мнения экспертов - различные порой, спорные - и, безусловно, исторические документы, которые вновь и вновь подтверждают нашу правду: правду о нашей победе, правду о подвиге, правду об отступлениях, правду о сплочении советского народа, о том, как на военные рельсы была поставлена национальная экономика Советского Союза, сколько миллионов людей работали на победу в тылу - на заводах, фабриках, на колхозных и совхозных полях", - сказал он.

Противостоять попыткам переписать историю

Мезенцев отметил, что новая серия, которая открывается этой книгой, должна "открывать и разговоры - разговоры с молодежью, реальные дискуссии". "Ведь мы должны говорить о Победе, о страданиях, о героизме советского народа, об освобождении Восточной Европы не шаблонно, должны говорить искренне с молодежью, на равных. Это для нас обязательство - противостоять попыткам фальсификации нашей истории. Президент России Владимир Путин сегодня в своей статье обозначил национальные позиции. Убежден, что ее разделяет вся Россия, как и тысячи и тысячи людей, которые проживают сегодня за нашими границами в странах Европы, но которые не подвержены политической коньюнктуре, которые не готовы сегодня в угоду западным политикам принизить масштаб подвига и героизма советского солдата", - сказал госсекретарь Союзного государства.

По его словам, помимо презентации книги, в Брестской крепости прошло содержательное обсуждение по теме "Великая Отечественная война. Защита исторической правды. Нравственный долг поколений". Спикер Верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель Военно-исторического общества Владимир Мединский приветствовали такое обсуждение, обозначив значение борьбы за сохранение исторической правды о совершенном советским народом в 1941-1945 годах подвиге. Главный доклад был сделан академиком, научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном. Также выступили председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский, председатели Союзов журналистов России Владимир Соловьев и Белоруссии Андрей Кривошеев, известные политологи, эксперты.

"Дискуссия вновь показала сплоченность белорусов и россиян, единство подходов в оценке великого подвига советского народа. Позиция национальных лидеров - президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, неизменно наступательно и последовательно защищающих наши нравственные ценности, уважение к погибшим воинам, ветеранам, партизанам, труженикам тыла сплачивает людей, делает нас сильнее и увереннее в нашем будущем", - сказал Мезенцев. Первые экземпляры книги уже переданы главам двух государств.