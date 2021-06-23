Оперштаб Москвы разъяснил, как получить QR-код для посещения ресторанов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Жители столицы смогут получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов в электронной медкарте и личном кабинете на портале mos.ru , а также заполнив специальную форму на mos.ru. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram -канале столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"С 25 июня горожане смогут получить QR-код следующими способами: если у вас открыт доступ к электронной медкарте - в электронной медкарте на mos.ru или в приложении "ЕМИАС. ИНФО" в разделе "Цифровой сертификат"; если у вас есть полная учетная запись на портале mos.ru - в личном кабинете; если вы прошли вакцинацию в московской поликлинике, переболели в Москве или сделали ПЦР-тест в московской лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но не имеете доступа в ЭМК - вы сможете заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получите QR-код", - сообщили в оперштабе.

Там уточняется, что QR-код по итогам вакцинации также доступен на федеральном портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".

"Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны будут сдать ПЦР-тест в лабораториях, которые подключены к ЕМИАС, или привиться для посещения ресторанов в Москве. ПЦР-тест должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС (единая медицинская информационно-аналитическая система). Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста. Перечень лабораторий, подключенных к ЕМИАС <...>", - уточняется в публикации.

Также в оперштабе отметили, что вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг или из мобильного приложения "Госуслуги" или "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также документ, удостоверяющий личность. Иностранцы с 28 июня могут посещать рестораны в Москве при предъявлении QR-кода, получив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус из лаборатории, которая подключена к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста. QR-код они могут получить, заполнив форму на портале mos.ru.

"Посетители с медотводом к прививке должны предъявить QR-код, получив отрицательный ПЦР-тест из лаборатории, которая подключена к системе ЕМИАС, для посещения ресторанов в Москве с 28 июня", - заключается в посте.