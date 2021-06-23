"Известия": объемы книжного рынка в РФ за период пандемии снизились на 12%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Снижение в РФ за период пандемии объемов книжного рынка в деньгах составило 12%, в экземплярах -17%. Книжный сегмент, понесший многомиллиардные потери, восстанавливается очень медленно, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на Российский книжный союз (РКС).

По данным РКС, также сохраняется проблема падения трафика в книжных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири и на Урале. Основными драйверами отрасли остается сегмент электронных и аудиокниг, который демонстрирует устойчивый рост не ниже 25% в год, доля интернет-продаж держится в районе 39-40% от общих продаж. А к 2024 году ожидается удвоение рынка.

По прогнозу консультанта Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) Елены Шитиковой, в этом году из-за увеличения цен на бумагу книги могут подорожать в среднем на 10%. "Если процесс не остановить, к 2025 году бумажная книга подорожает вдвое, то есть качественно изданная художественная новинка топового автора будет стоить уже не 700, а 1 400-1 600 рублей", - сказала она газете.

Чтобы остановить рост цен на книги, необходим государственный контроль за обоснованностью повышения цен и ценообразованием при внутренних и зарубежных поставках, заявил изданию президент РКС Сергей Степашин. "По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги - на 39%", - отметил он.

Ранее Степашин отмечал, что книжной отрасли потребуется до трех лет на восстановление от пандемии для возвращения к показателям 2019 года.