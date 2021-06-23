Мишустин считает цифровизацию одним из главных условий развития страны

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Основными условиями для развития экономики, социальной сферы и страны в целом являются цифровизация, улучшение инвестиционного климата и устранение барьеров для бизнеса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии Чебоксарскому экономическому форуму "Чувашия. Трансформация", опубликованном в среду на официальном портале властей региона.

Как считает глава российского кабмина, важно, что особое внимание на форуме будет уделено "цифровой трансформации в самых разных сферах, цифровым решениям для компаний и информационной безопасности".

"Цифровизация, электронные сервисы и услуги, создание благоприятного инвестиционного климата, устранение административных барьеров для бизнеса - основные условия для роста экономики, развития социальной сферы каждого региона и страны в целом, - указал Мишустин. - И, конечно, улучшения жизни миллионов наших граждан".

Премьер РФ поприветствовал главу региона Олега Николаева, гостей и участников форума. Как считает Мишустин, это мероприятие станет одним из главных в праздновании Дня Чувашской Республики.

"Сегодня Чебоксары стали центром притяжения ведущих экспертов, представителей органов власти, лидеров бизнеса из разных российских регионов, - отметил он. - Эта дискуссионная площадка дает возможность для обстоятельного разговора, обмена опытом по внедрению инновационных инструментов и креативных технологий, а также развития деловых контактов".

Участников форума, продолжил Мишустин, ждет насыщенная деловая программа, которая поможет определить стратегию и тактику формирования цифровой трансформации национальной экономики, проанализировать существующие проблемы, вместе найти пути их решения. "Рассчитываю, что разговор получится конструктивным и полезным, ваши предложения будут востребованы на практике. Желаю вам успешной работы, интересных дискуссий, новых деловых контактов и всего наилучшего", - заключил премьер.