Аэропорт Симферополя установил рекорд, обслужив за сутки 268 рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя 19 июня обслужил 268 пассажирских рейсов, установив таким образом исторический рекорд, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"19 июня аэропорт принял и отправил в общей сложности 268 пассажирских рейсов. Во все предыдущие годы суточный трафик не превышал 250 рейсов в сутки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на следующий день, 20 июня, суточный пассажиропоток превысил отметку в 40 тыс. пассажиров. Такое количество пассажиров в сутки проходило через аэропорт Симферополя в августе и сентябре 2020 года. В пресс-службе напомнили, что маршрутная сеть авиагавани в текущем году увеличилась до 63 направлений.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.