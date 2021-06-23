Переболевшие COVID-19 жители Приморья пройдут углубленную диспансеризацию

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Жители Приморского края, страдающие хроническими заболеваниями и перенесшие коронавирус, пройдут углубленную диспансеризацию с 1 июля, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"С 1 июля все медицинские организации совместно с территориальными фондами ОМС, страховыми медицинскими организациями должны сформировать списки таких людей и провести их дополнительное обследование. Это тест шестиминутной ходьбой, пульсоксиметрия, компьютерная томография, дополнительные биохимические исследования", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Приморья Анастасию Худченко.

Средства на диспансеризацию выделят в рамках программы "Развитие здравоохранения Приморского края". По словам Худченко, диспансеризация необходима поскольку среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы, перенесших коронавирус, на протяжении трех-шести месяцев наблюдается увеличение смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь глава Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований организовать эту работу совместно с главными врачами. "Проводить диспансеризацию нужно организованно за один-два дня. Это необходимо сделать, чтобы впредь не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в крае", - сказал Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба.

По состоянию на 23 июня общее количество заболевших COVID-19 в Приморье составляет 45 932. За последние сутки подтверждено 110 новых случаев. Занятость коечного фонда на протяжении последней недели превышает 90%. В Приморье уже более 192 тыс. человек привились от коронавируса. На следующей неделе бесплатную прививку можно будет сделать и в частных клиниках края. За последние пять дней количество, получивших иммунитет от новой коронавирусной инфекции увеличилось и на сегодняшний день составляет 192 134, или около 10% населения края.