В России за сутки из-за коронавируса умерли 548 человек. Это максимум с 11 февраля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 548 против 546 днем ранее, что стало новым максимумом с 11 февраля. Это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего, по его информации, с начала пандемии в стране умерли 130 895 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

В Москве за сутки умерли 88 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии. 93 человека умерли в Санкт-Петербурге, 22 в Нижегородской области, 22 в Республике Бурятия, 16 в Свердловской области, 15 в Краснодарском крае.

Общий прирост заразившихся

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за прошедшие 24 часа возросло на 17 594 против 16 715 днем ранее, до 5 368 513.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 1092 в Санкт-Петербурге, 291 в Нижегородской области, 255 в Республике Бурятия, 210 в Республике Крым, 209 в Воронежской области. В Москве выявили 6 534 случая заражения. В Московской области - 2 323, это новый максимум с начала пандемии.

В настоящее время в России болеют 335 508 человек.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 12 660, это максимум с 13 марта.

Всего уже выздоровели 4 902 110 человек. При этом доля вылечившихся, согласно данным штаба, снизилась до 91,3% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 1850 пациентов в Санкт-Петербурге, 204 в Воронежской области, 174 в Свердловской области, 137 в Забайкальском крае, 132 в Омской области.