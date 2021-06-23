Совфед одобрил закон об увеличении срока действия виз для близких родственников россиян

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об увеличении срока действия частных виз для близких родственников граждан РФ.

Документ дает возможность оформлять многократные долгосрочные частные визы на основании письменного заявления гражданина РФ о предстоящем визите в Россию его родственников без необходимости оформления приглашений через территориальные органы МВД.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, под категорию близких родственников попадают супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Для таких иностранных граждан увеличивается срок действия многократных частных виз до одного года. "При этом исключается из действующего законодательства ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней", говорится в пояснительной записке.

Закон уточняет, что обыкновенная частная виза выдается на срок до трех месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в целях экстренного лечения либо в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника. Если речь идет о прохождении лечения и сопровождении больного, то виза будет выдана на срок до года.

Также законом предусмотрена возможность пребывания в стране по данной визе членов семьи, детей, включая нетрудоспособных совершеннолетних детей иностранцев, которые прибыли в РФ с целью обучения по программам среднего профессионального или высшего образования или для работы по профессии в качестве квалифицированного специалиста, имеющего право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.