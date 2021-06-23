Депутаты облсобрания Поморья продлили выплаты на первого ребенка до конца 2026 года

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на сессии продлили срок предоставления региональной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте 18-25 лет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания, срок меры поддержки продлен до конца 2026 года.

"Продлевается срок предоставления единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно до 31 декабря 2026 года. Действие данной меры поддержки истекает 31 декабря 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время выплата составляет 35 тыс. рублей. В 2019 году ее получили 343 женщины, в 2020 году - 549 женщин.

Планируется, что в 2021 году выплата будет предоставлена более чем 1 тыс. женщин области. "В настоящее время в Архангельской области увеличивается средний возраст матерей, родивших первого ребенка. Более трети мам рожают его в возрасте 30-40 лет. Учитывая эти показатели, вероятность рождения второго и следующих малышей становится меньше, поэтому данную меру необходимо продлить, чтобы повлиять на улучшение демографической ситуации", - сказал журналистам председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.