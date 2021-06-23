СФ одобрил закон о требованиях к эксплуатации самоходных машин

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, касающийся контроля за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники.

Документ определяет такие понятия, как "самоходные машины", "прицеп", "техническое состояние", "эксплуатация самоходных машин и других видов техники". Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины, а также внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с двигателем объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигателем максимальной мощностью более 4 киловатт.

Закон наделяет правительство РФ и высшие исполнительные органы власти регионов полномочиями, связанными с контролем за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники. Контрольный орган также будет заниматься государственной регистрацией такой техники в соответствии с установленным правительством порядком.

Документ закрепляет перечень самоходных машин и техники, которая подлежит государственному учету. Сведения о поставленных на госучет транспортных средствах будут содержаться в федеральной государственной информационной системе учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

Закон устанавливает, что обязательное страхование гражданской ответственности владельцев самоходных машин осуществляется только при условии проведения технического осмотра такой техники. Порядок техосмотра установит правительство.

Как уточняют разработчики инициативы, положения закона не коснутся наземных самоходных устройств категорий L, M, N на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч. Новые нормы также не будут распространяться на транспортные средства Вооруженных сил РФ.