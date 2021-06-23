Синоптики предупредили об аномальной жаре до плюс 38 градусов в регионах ЦФО

ТАСС, 23 июня. Синоптики распространили экстренные предупреждения об аномальной жаре до плюс 35-38 градусов на всей территории Центрального федерального округа с 23 по 26 июня, следует из информации областных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и региональных управлений МЧС.

Наиболее жаркая погода в этот период прогнозируется в Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях, где столбики термометров в дневные часы поднимутся до отметки плюс 38. "Днем 24, 25 и 26 июня по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, максимальная температура воздуха - плюс 35-38 градусов", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Повышение температуры воздуха выше климатической нормы на 7-10 градусов - до плюс 35-37 ожидается в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, следует из данных региональных ЦГМС и ГУ МЧС. "Объявлено штормовое предупреждение о жаре, оно продержится по 26 июня. Ожидается, что в эти дни местами на территории Смоленской области температура будет составлять плюс 35-37 градусов тепла", - сообщили ТАСС в ЦГМС по Смоленской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, 23 и 24 июня на территории ЦФО существенных осадков не ожидается. Днем 25 июня под влиянием атмосферного фронта в западной половине округа местами пройдут кратковременные дожди с грозами.