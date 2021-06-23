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Пандемия COVID-19

Меркель заявила, что рост числа заражений в РФ и Португалии связан с мутацией "Дельта"

По словам канцлера Германии, ситуация с пандемией в ФРГ "ободряет и позволяет надеяться на хорошее лето"

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель связала рост числа новых заражений коронавирусом в России, а также в Португалии с распространением мутации коронавируса под названием "Дельта", впервые обнаруженной в Индии. Об этом она заявила в среду, отвечая в Бундестаге на вопросы немецких парламентариев.

"Опасность, которую мы видим в странах с большой долей вариации "Дельта", становится ощутимее. Сильный рост заражений в России и Португалии, например, следует связывать прежде всего именно с этой вариацией", - сказала она.

В то же время, коснувшись ситуации с пандемией в Германии, она сказала, что развитие событий "ободряет и позволяет надеяться на хорошее лето". Тем не менее Меркель призвала действовать ответственно, соблюдать правила гигиены и масочный режим.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПортугалияРоссияПандемия COVID-19
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