Меркель заявила, что рост числа заражений в РФ и Португалии связан с мутацией "Дельта"

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель связала рост числа новых заражений коронавирусом в России, а также в Португалии с распространением мутации коронавируса под названием "Дельта", впервые обнаруженной в Индии. Об этом она заявила в среду, отвечая в Бундестаге на вопросы немецких парламентариев.

"Опасность, которую мы видим в странах с большой долей вариации "Дельта", становится ощутимее. Сильный рост заражений в России и Португалии, например, следует связывать прежде всего именно с этой вариацией", - сказала она.

В то же время, коснувшись ситуации с пандемией в Германии, она сказала, что развитие событий "ободряет и позволяет надеяться на хорошее лето". Тем не менее Меркель призвала действовать ответственно, соблюдать правила гигиены и масочный режим.