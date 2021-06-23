Власти Крыма не исключают выхода субъекта из эксперимента по курортному сбору

ТАСС, 23 июня. Власти Республики Крым не исключают выход из эксперимента по курортному сбору, введение которого было перенесено на 2022 год. Об этом в среду в ходе совещания комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сообщила замминистра курортов и туризма субъекта Юлия Мартыненко.

"Республика Крым не стала вводить сбор, передвинув сроки его введения в рамках действующего федерального закона своим республиканским законом на 2022 год. Так как бизнес у нас работает под санкциями, и мы регион дотационный, молодой регион, мы приняли решение, что пока вводить эксперимент не будем. Учитывая обстановку, которая сложилась в Крыму, по ЧП пока что мы не намерены вводить курортный сбор. Если коллеги будут продлевать курортный сбор, мы не против, но мы, скорее всего, будем инициировать выход из этого эксперимента", - сказал она.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в эксперименте участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод.