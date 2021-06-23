Путин поставил под сомнение объективность показателей по COVID-19 в южных странах

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил под сомнение объективность официальных показателей по коронавирусу в южных странах, зависящих от туристов, в том числе из РФ.

"Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня", - отметил глава российского государства в среду на совещании с членами правительства.

Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать, как организовано сотрудничество с иностранными государствами в ситуациях, когда турист заразился коронавирусом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания. "Вот человек приехал в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?" - поинтересовался глава государства.