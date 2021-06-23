Голикова: Турция примет необходимые меры в случае заболевания россиян в отпуске

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Турция примет необходимые меры в случае заболевания россиян во время отпуска на территории страны. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, будут приняты", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Россиянам стоит сделать прививку как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса перед посещением иностранных государств. "Мы настоятельно рекомендовали нашим гражданам не ограничиваться ПЦР-тестированием за 72 часа при посещении иностранного государства, а обязательно сделать прививку. Хотя бы прививку первым компонентом соответствующей вакцины, которую они выберут для того, чтобы обезопасить себя и обезопасить свою семью", - сказала она.

Прямых обязательств лечить заболевших ковидом российских туристов у принимающих стран нет, поездка - это "личный риск", заявила вице-премьер.