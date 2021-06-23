В Тюмени в 2022 году планируют завершить строительство первой трехуровневой развязки

ТЮМЕНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Строительство первой в Тюмени трехуровневой развязки планируют завершить в конце 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на губернатора Тюменской области Александра Моора в среду.

"С учетом быстрого развития заречной части города строительство транспортной развязки стало необходимостью. Для удобства жителей города принято решение создать транспортный коридор и достроить улицу Мельникайте до улиц Тимофея Чаркова и Щербакова. Это первая трехуровневая развязка, которая появится в Тюмени. Ее реализация будет выполняться поэтапно. Окончательное строительство транспортной развязки планируется завершить в конце 2022 года", - отметил Моор.

В пресс-службе добавили, что предусмотрено строительство двух путепроводов, девяти съездов, ливневой канализации, переустройство инженерных сетей, широких пешеходных зон и велодорожек. На сегодняшний день работы выполнили на 40%: построили опоры, смонтировали железобетонные балки, металлическую конструкцию эстакады, устраивают съезды, прокладывают ливневую канализацию. До конца года будет полностью построен путепровод, съезды, появится надземный пешеходный переход, наружное освещение, пешеходные и велодорожки, отметили в администрации.

Как отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, при реконструкции и строительстве дорожных объектов особое внимание уделяют вопросу удобства пешеходов и велосипедистов. На развязке предусмотрели широкие пешеходные зоны и велодорожки. "Интерес горожан к велотранспорту с каждым годом растет, поэтому согласно разработанному проекту в обязательном порядке предусматривается разделение пешеходных и велодорожек", - резюмировал он.