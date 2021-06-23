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Путин передал Шойгу просьбу организовать соревнования по боевому самбо на корабле ЧФ

Глава Минобороны пообещал помочь провести соревнования

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин попросил в среду главу Минобороны Сергея Шойгу посодействовать проведению соревнований по боевому самбо по линии профильной спортивной федерации на одном из боевых кораблей Черноморского флота.

"Ко мне обратилась федерация борьбы самбо с просьбой посодействовать проведению очередных соревнований по боевому самбо на одном из боевых кораблей Черноморского флота", - сказал Путин во время совещания с правительством. Президент обратился к Шойгу: "Помогите, мне кажется, что предложение того стоит".

"Хорошо, Владимир Владимирович, конечно, поможем", - ответил глава Минобороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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