Более 900 человек воспользовались программой детского кешбэка на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Больше половины родителей, чьи дети отдохнули в лагерях, по итогам первого этапа летней оздоровительной кампании на Ставрополье вернули часть средств, потраченных на путевки. Участниками программы стали 917 человек, сообщил журналистам в среду министр образования края Евгений Козюра.

"В 20 загородных лагерях Ставропольского края отдохнули уже 1 618 детей. В полном объеме сейчас работает программа по возвращению средств родителям - 917 человек уже получили средства за путевки по программе [возврата средств за путевки в детские лагеря]", - сказал он.

Из-за осложнения эпидемиологической обстановки в крае отменили массовые мероприятия, в том числе и выпускные вечера. Дополнительных ограничений в оздоровительных и пришкольных лагерях края пока не вводится - учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами, рециркуляторами. Все сотрудники проходят регулярное тестирование на коронавирус, большинство прошли вакцинацию.

"Второй этап кампании начинаем в полном объеме, будем руководствоваться решениями краевого координационного совета по противодействию коронавирусу и текущей ситуацией. Пока мы готовы начать работу в полном объеме, два дня на пересменку и начинаем новый этап", - пояснил Козюра.

В Ставропольском крае летом 2021 года работают 650 летних лагерей, 530 из них - пришкольные. За июнь в лагерях отдохнули около 37 тыс. детей.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей.