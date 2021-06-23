Медучреждения Бурятии испытывают нехватку кислорода

УЛАН-УДЭ, 23 июня. /ТАСС/. Нехватка кислорода возникла в медучреждениях Бурятии, где лечат инфицированных коронавирусов. Об этом сообщил журналистам в среду глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Проблемы с кислородом есть. Идут дополнительные закупки кислородных концентраторов. Министр промышленности [торговли и инноваций Бурятии Антон Виноградов] сейчас в Красноярске, заключает договор на дополнительную поставку кислорода. Напряженно идем, но, думаю, в ближайшие три дня вопрос с кислородом решим", - сказал Цыденов.

Он уточнил, что ежесуточно в ковидных госпиталях, медучреждениях, где развернуты койки для лечения пациентов с COVID-19, тратят 20 тонн сжиженного кислорода.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится локдаун. На две недели запретят деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, пояснили в оперштабе.

По состоянию на 23 июня в Бурятии зарегистрировали 42 435 больных COVID-19, из них 258 - за последние сутки. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 066 человек, из них 20 за последние сутки. В стационарах в настоящее время получают лечение 2 866 пациентов, занятость коечного фонда - 92,7%.