Минтруд разработал требования к региональным информсистемам для выплаты пособий

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ разработало требования к региональным информационным системам социального обеспечения. Это даст возможность информировать граждан о праве на новые меры поддержки, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минтруда РФ.

"Минтруд России разработал требования к региональным информационным системам. Они позволят обеспечить взаимодействие с единой государственной информсистемой социального обеспечения (ЕГИССО). Это даст возможность по мере наступления жизненных событий информировать граждан о праве на новые меры поддержки, а также назначать отдельные меры поддержки проактивно - то есть даже без обращения гражданина. Требования предполагают, что информсистемы должны вести межведомственное взаимодействие, что позволит гражданам не предоставлять справки для получения поддержки", - пояснили в министерстве.

Эти требования представлены в проекте постановления правительства, размещенном для общественного обсуждения. В случае принятия документа органы власти субъектов должны будут привести свои системы в соответствие с указанными требованиями до 31 декабря 2023 года.

"Если регион не имеет возможности доработать свою систему, то для назначения мер социальной поддержки можно использовать ЕГИССО, которая станет элементом Единой цифровой платформы в рамках реализации социального казначейства", - добавили в Минтруде.