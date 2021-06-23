На Ставрополье платеж по коммунальным услугам в среднем вырастет с 1 июля на 3,4%

СТАВРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Плата за коммунальные ресурсы в Ставропольском крае с 1 июля 2021 года в среднем вырастет на 3,4%, что ниже среднероссийского показателя. Об этом в среду сообщили журналистам в региональной тарифной комиссии.

"С 1 июля по всей стране произойдет ежегодное плановое повышение тарифов на коммунальные ресурсы. В Ставропольском крае увеличение платы за коммунальные ресурсы составит в среднем 3,4% при 4% в целом по стране. В целях сдерживания темпов роста тарифов в 2021 году в бюджете края предусмотрены субсидии в объеме 454,6 млн рублей. В том числе в сфере теплоснабжения - 45,8 млн рублей, водоснабжения - 269,8 млн, перевозок пригородным железнодорожным транспортом - 139 млн", - говорится в сообщении.

Первые платежки с обновленными тарифами жители региона получат в начале августа 2021 года. "Рост стоимости . Средний рост цен на газ для населения, по прогнозу Минэкономразвития России, составит 3%. Тарифы на водоснабжение и водоотведение в среднем по краю увеличатся на 3,3%, а тарифы на тепловую энергию - на 3,8%", - поясняют в тарифной комиссии.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщал, что рост цен стал одной из основной тем вопросов на его первой прямой линии в социальных сетях в начале июня 2021 года. Власти региона приняли решение о заморозке до конца 2021 года тарифов на вывоз мусора и капитальный ремонт.