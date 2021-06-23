Эксперт: перенос переписи населения на октябрь позволяет учесть погоду и отпуска россиян

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Перенос Всероссийской переписи населения на октябрь позволяет учесть погодно-климатические условия и подвижность населения - в частности, возвращение россиян из летних отпусков. Об этом в среду сообщила ТАСС начальник управления социально-демографической статистики Межгосударственного статистического комитета СНГ Ирина Збарская.

"Проведение Всероссийской переписи населения в октябре более благоприятно с организационной точки зрения. Не случайно предыдущие переписи в 2002 и в 2010 годах тоже проходили в данном месяце. Этому решению предшествовала серьезная исследовательская работа. Учитывались несколько важнейших факторов: погодно-климатические условия, подвижность населения... У нас огромная страна с разными климатическими зонами, но в большинстве регионов в это время остаются хорошая транспортная доступность. Многие россияне возвращаются с летнего отдыха домой. На основе анализа был выбран октябрь", - сказала она.

Всероссийская перепись населения 2021 года впервые пройдет в цифровом формате. Как отметил представитель статистического отдела ООН Срджан Мркич, основной рекомендацией для всех стран является поощрение самостоятельной переписи при помощи дистанционных технологий.

"Порядка 75% стран перенесли национальные переписи с 2020-го на 2021-й и последующие годы. Наша рекомендация для всех - делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять самостоятельную перепись. Эти меры позволят сократить прямые контакты переписчиков с респондентами. Речь идет о самостоятельном заполнении электронных или бумажных переписных листов без участия посредников. Национальным статистическим органам предлагается внедрять онлайн-систему подготовки персонала, управления и контроля его действий на местах", - сообщил он ТАСС.

Ранее стали известны официальные сроки проведения Всероссийской переписи населения - согласно постановлению правительства, она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года в цифровом формате.

Президент Владимир Путин поручал профильным ведомствам до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения. С 1 апреля она проходит в труднодоступных районах. Уже переписано порядка 140 тыс. человек. Первыми регионами, куда пришли переписчики, стали Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО.