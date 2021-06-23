Газоснабжение в поселке Гурзуф восстановят в течение двух суток

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Газоснабжение в ялтинском поселке Гурзуф, прерванное из-за последствий непогоды, будет восстановлено в течение двух суток, сообщил в среду председатель правительства региона Юрий Гоцанюк на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Республике Крым.

Ранее власти сообщали, что из-за повреждения газопровода в Гурзуфе отключены около 1 тыс. абонентов. Восстановить газоснабжение планировалось к утру среды.

"Что касается [отключения] в поселке Гурзуф, восстановительные работы в течение двух суток будут завершены", - сказал он.