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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Газоснабжение в поселке Гурзуф восстановят в течение двух суток

Без газа продолжают находиться около 1 тыс. жителей населенного пункта. Ранее сообщалось, что ремонтные работы завершатся к утру 23 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Газоснабжение в ялтинском поселке Гурзуф, прерванное из-за последствий непогоды, будет восстановлено в течение двух суток, сообщил в среду председатель правительства региона Юрий Гоцанюк на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Республике Крым.

Ранее власти сообщали, что из-за повреждения газопровода в Гурзуфе отключены около 1 тыс. абонентов. Восстановить газоснабжение планировалось к утру среды.

"Что касается [отключения] в поселке Гурзуф, восстановительные работы в течение двух суток будут завершены", - сказал он.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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