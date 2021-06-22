Газоснабжение в поселке Гурзуф восстановят к утру 23 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Подача газа абонентам в ялтинском поселке Гурзуф будет восстановлена к утру 23 июня, сообщил во вторник на заседании оперштаба председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.

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Из-за повреждения газопровода в Гурзуфе отключены около 1 тыс. абонентов.

"Задача для "Крымгазсети" поставлена: к утру восстановить полностью газоснабжение на территории Гурзуфа", - сказал Гоцанюк.

Он также сообщил, что воду из подвалов домов в Керчи после подтоплений из-за сильных ливней полностью откачают в течение ближайших двух дней.