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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Газоснабжение в поселке Гурзуф восстановят к утру 23 июня

Без газа находятся около 1 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Подача газа абонентам в ялтинском поселке Гурзуф будет восстановлена к утру 23 июня, сообщил во вторник на заседании оперштаба председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.

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Из-за повреждения газопровода в Гурзуфе отключены около 1 тыс. абонентов.

"Задача для "Крымгазсети" поставлена: к утру восстановить полностью газоснабжение на территории Гурзуфа", - сказал Гоцанюк.

Он также сообщил, что воду из подвалов домов в Керчи после подтоплений из-за сильных ливней полностью откачают в течение ближайших двух дней.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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