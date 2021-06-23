В больнице Ялты установят дополнительную кислородную станцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Дополнительную кислородную станцию установят в Ливадийской больнице Ялты, поскольку существующей недостаточно в условиях пандемии нового коронавируса, сообщил в среду на комиссии по ЧС председатель ялтинского горсовета Константин Шимановский.

"Сегодня столкнулись с такой проблемой - снимали тяжелую строительную технику для Ливадийской больницы, чтобы сегодня установить туда дополнительную кислородную станцию. Потому что та, которая существует, уже с трудом справляется. Завтра отправляем машину за ИВЛ дополнительными. Поэтому большая просьба соблюдать масочный режим и отнестись к своему здоровью и своим близким с вниманием. Большая проблема сейчас с коечным фондом", - сказал Шимановский.

По данным оперштаба региона, в стационарах сейчас находятся 2 082 заразившихся. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко в среду сообщил, что для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в стационарных условиях развернуто 2 680 коек. Дополнительно будет развернута еще 541 койка.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах - до 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 42 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс.