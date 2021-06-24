Байден: снятие коронавирусных ограничений может привести к росту преступности в США

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией, может привести к росту преступности в США. Такое мнение президент страны Джо Байден выразил в среду, выступая в Белом доме.

"[Уровень] преступности традиционно растет летом. По мере того как мы выходим из этой пандемии <...>, традиционный летний всплеск преступности может быть более ярко выраженным, чем обычно", - сказал он.

В среду администрация США обнародовала стратегию в области борьбы с преступностью в стране. Администрация намерена, в частности, остановить рост насилия путем привлечения к ответственности нелегальных торговцев оружием. Местным правоохранительным органам обещана поддержка силами и средствами федеральных властей. Предлагается увеличить финансирование полиции. Планируется также расширить возможности для трудоустройства молодых людей, включая развитие программ профессионального обучения. Должны быть расширены и меры социальной адаптации лиц, находившихся в местах лишения свободы.

Представляя новую стратегию, Байден пообещал усилить преследование нарушающих закон торговцев оружием. "Нулевая терпимость по отношению к продавцам оружия, умышленно нарушающим основополагающие законы и нормы. <...> Мы обеспечим, чтобы вы не могли продавать смерть <...> на наших улицах", - сказал глава государства.

Как отмечается в заявлении Белого дома, число убийств в крупных городах страны увеличилось в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом. На 8% возросло число нападений с применением огнестрельного оружия. А в первом квартале этого года число убийств возросло на 24% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 49% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Среди пострадавших от насилия непропорционально большое число афроамериканцев, подчеркивается в заявлении. "Как президент неоднократно подчеркивал, мы переживаем в стране эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия", - отмечается в заявлении.