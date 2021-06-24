Власти Москвы сообщили о росте необходимости в плазме с антителами к COVID-19

"В связи с ростом числа случаев COVID-19 в Москве растет и потребность в плазме с антителами к заболеванию для лечения пациентов в стационарах. Мы обращаемся ко всем москвичам: если вы переболели, станьте донором плазмы, чтобы помочь тем, кто еще борется с коварной инфекцией. Также мы приглашаем на донации вакцинированных "Спутником V" - результаты исследования говорят о перспективности применения такой плазмы как одного из элементов комплексной терапии. Желающие могут обратиться на горячую линию и пройти стандартную процедуру скрининга", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она уточнила, что сначала потенциального донора проверят на наличие антител, достаточных для клинического использования, он пройдет необходимое для любого донора обследование, и после, если результаты будут успешными, его пригласят на плазмодачу в один из пунктов. Помимо стандартных критериев для донорства (возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 кг, отсутствие временных и абсолютных противопоказаний, удовлетворительное самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний), для вакцинированных доноров сформирован ряд дополнительных требований. В частности, это наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 с отметками о вакцинации или иных подтверждающих документов (наличие подтверждения на сайте госуслуг). Кроме того, допуск к анализу осуществляется не ранее 30 дней после второго этапа вакцинации.

Прием вакцинированных доноров будет осуществляться по двухэтапной модели: на первом этапе донора пригласят для определения титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 и определения титра вируснейтрализующих антител, а на втором - при подтверждении высокого титра вируснейтрализующих антител или высокого титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 - донора пригласят на донацию. Финальное решение о допуске примет трансфузиолог в день назначенной донации.

"Результаты исследования плазмы вакцинированных уже представил клинический комитет: в течение первых семи дней после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. В группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%. Кроме того, плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр (более 1:160) вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших", - добавляется в материале.

Для желающих стать донорами плазмы ежедневно с 09:00 до 19:00 работает горячая линия: +7 (495) 870-45-16. Донорам плазмы с антителами к коронавирусу полагаются стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей, а также компенсация на питание - 1 235 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".