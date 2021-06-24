В ЕАО развернут второй госпиталь для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 24 июня. Второй госпиталь для пациентов с коронавирусом с 25 июня возобновит работу в Еврейской автономной области (ЕАО), действующее подобное учреждение уже заполнено пациентами. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба ЕАО по коронавирусу.

"Коронавирусный госпиталь, базирующийся в областной инфекционной больнице, заполнен полностью. С 25 июня в Облученской центральной районной больнице будет снова развернут госпиталь для пациентов с COVID-19, имеющих легкое либо бессимптомное течение заболевания. Это позволит разгрузить инфекционную больницу", - цитируют в сообщении заместителя председателя правительства ЕАО Валерия Жукова.

Жуков отметил, что возросла нагрузка на скорую медицинскую помощь - за сутки поступило около 180 вызовов. "Есть большое количество вызовов на пневмонии, а также к пациентам с новой коронавирусной инфекцией. При ухудшении состояния они своевременно направляются в госпиталь", - отметил зампред регионального правительства.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 4 634 жителей области, из них выздоровели 4 364 человека, умерли 149 граждан. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 80 коек, из которых в настоящее время занято 66 (82,5%).

В регион поставлены 48 212 доз трех видов вакцины от коронавируса. По состоянию на 23 июня первую прививку получили 20 419 человек, 14 690 граждан завершили вакцинацию. Для формирования коллективного иммунитета в области запланировано привить 72 101 человека. В настоящее время план по числу завершивших вакцинацию выполнен более чем на 20%, по приступившим к ней - более 30%.