В России за сутки выявили 20 182 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 24 января

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 182. Впервые с 24 января в стране выявили более 20 000 заболевших за один день, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,38%. Всего с начала пандемии в России заразились 5 388 695 человек.

За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области составило 2 308, в Нижегородской области - 299, в Республике Бурятия - 258, в Воронежской области - 223, в Республике Крым - 221. В Санкт-Петербурге выявили 1 143 заболевших, что стало максимумом с 10 февраля.

В настоящее время в России болеют 341 617 человек.

Летальные исходы

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 568 против 548 днем ранее, это максимум с 28 января.

Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране умерли 131 463 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 92, что стало новым максимумом с начала пандемии.

За сутки умерли 23 человека в Республике Бурятия, 22 - в Нижегородской области, по 17 - в Краснодарском крае и Свердловской области, 16 - в Московской области.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после COVID-19 россиян возросло за сутки на 13 505, это максимум с 11 марта.

Всего уже выздоровели 4 915 615 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,2% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 675 пациентов в Московской области, 292 - в Якутии, 219 - в Воронежской области, 190 - в Республике Крым, 189 - в Свердловской области.