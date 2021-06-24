Лишь 11% россиян нравится аномальная жара, еще 18% переносят ее без последствий

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Аномальная жаркая погода, установившаяся в центре России, нравится лишь 11% россиян. Такая погода ухудшает самочувствие 38% опрошенных и почти половина остаются дома во время жары, свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Жара плохо влияет на физическое самочувствие 38% респондентов. 33% отмечают падение работоспособности, 18% переносят высокую температуру за окном без последствий, а 11% такая погода нравится даже больше", - говорится в текста исследования.

Более половины россиян отметили, что жара не влияет на их повседневные расходы, 25% тратят меньше, 24% - больше. В период аномально высокой температуры 41% респондентов предпочитают оставаться дома. 36% уезжают за город, 18% ищут себе рабочее пространство с хорошим кондиционером и лишь 5% считают, что на улице жара переносится лучше.

"Среди домашних лайфхаков от аномальной погоды лидирует питье большого количества воды - 41%. 22% ставят рядом с собой вентиляторы или пользуются кондиционером, по 17% респондентов советуют открывать все окна и чаще ходить в душ, 3% помогает освежающее мороженое", - отмечается в тексте.

Почти половина участников опроса (49%) считает комфортной для июня температуру 21-24 градусов, 28% были бы рады видеть на термометре 24-27 градусов, 19% - 18-21 градусов, а 4% любят похолоднее - 15-18 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что "пустынная жара" в Москве продержится по субботу включительно, затем она немного спадет.

В новость внесена правка (13:13 мск) - передается с исправлением ссылки в лиде, правильно - медиахолдинга Rambler&Co.